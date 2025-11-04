Прикордонна служба Польщі повідомила, що дані про "100 тисяч чоловіків" віком зі 18 по 22 років, які виїхали з України, не є точними та не враховують кількість чоловіків, які перетнули кордон з Польщі в Україну. Раніше про те, що Україну покинуло 100 тисяч чоловіків віком з 18 до 22 років, повідомляло видання The Telegraph.

Про це повідомляє BBC з посиланням на прикордонну службу Польщі.

У прикордонній службі Польщі заявляють, що дані про "100 тисяч чоловіків" вказують лише на кількість перетинів польського кордону у вересні та жовтні чоловіками вікової групи з 18 по 22 роки.

Ці дані не враховують, що одна й та особа могла перетнути кордон декілька разів, пояснили у прикордонній службі. Також ці дані враховують весь зовнішній кордон Польщі, а не лише польсько-український кордон

"З 26 серпня по 26 жовтня 2025 року на всіх зовнішніх ділянках державного кордону (з Україною, Республікою Білорусь, Російською Федерацією, а також на повітряних та морських пунктах пропуску) прикордонна служба провела понад 98 500 перевірок громадян України чоловічої статі віком 18-22 років, які в'їжджали до Польщі", — заявили польські прикордонники BBC.

Також прикордонна служба Польщі повідомила, що 45 300 чоловіків віком від 18 до 22 років виїхали з Польщі через зовнішній кордон у період з кінця серпня по кінець жовтня.

29 жовтня видання The Telegraph заявило, що нібито 100 тисяч українських чоловіків віком з 18 по 22 роки виїхали з України до Польщі.

Що відомо про дозвіл на виїзд за кордон для українських чоловіків віком 18-22 роки

19 липня 2025 року спікер Верховної Ради повідомив, що в парламенті обговорюють можливість дозволити виїзд за межі України чоловікам віком від 18 до 24 років. Це питання розглядали як на рівні окремих нардепів, так і в комітеті Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

12 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що уряд працюватиме над спрощенням можливості перетину кордону для українських чоловіків до 22 років разом із військовим командуванням. Він вважав цю ініціативу "позитивною і правильною історією", яка допоможе молодим українцям зберегти звʼязки з Україною та реалізуватися в навчанні.

26 серпня Кабінет міністрів оновив порядок перетину державного кордону. Тепер чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно виїжджати з України під час воєнного стану. Ідеться про всіх українців відповідного віку.

Постанову про виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років Кабмін оприлюднив 27 серпня.

Для виїзду потрібні: паспортний документ; військово-обліковий документ (у тому числі в електронній формі).

Виняток: чоловіки цієї вікової категорії, які обіймають визначені посади в органах влади, можуть виїжджати лише у службове відрядження.