Король Сполученого королівства Чарльз посвятив у лицарі колишнього капітана збірної Англії з футболу Девіда Бекхема за внесок у футбол та суспільну діяльність країни.

Про це повідомляє BBC.

Девіда Бекхема посвятили у лицарі під час церемонії у Віндзорському замку, де нагороду йому вручав король Чарльз. Бекхем був внесений до списку королівських нагород на честь дня народження монарха.

Після церемонії Бекхем зазначив, що пишається цією відзнакою.

"Я завжди говорив, наскільки важлива монархія для моєї родини", — сказав Бекхем.

На церемонії були присутні його дружина Вікторія та батьки. Вікторія Бекхем створила костюм, у якому він отримував нагороду. Девід розповів, що король похвалив його образ.

Бекхем представляв збірну Англії у 115 матчах та був її капітаном шість років. Він виступав за Manchester United, Real Madrid, LA Galaxy, AC Milan та PSG, а після завершення кар’єри бере участь у благодійних проєктах та є співвласником футбольних клубів.

Окрім цього, Бекхем є співвласником англійського клубу Salford City та співвласником американського клубу Inter Miami, який виступає в чемпіонаті MLS.