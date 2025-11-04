Рада ухвалила закон про мобільний інтернет та національний роумінг: що зміниться

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №12094, який має покращити якість мобільного інтернету та забезпечити безперебійний зв’язок в Україні. Документ встановлює мінімальну швидкість обов'язковим показником якості, дозволяє користувачам самим моніторити зв'язок та закріплює дію національного роумінгу після воєнного стану.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

Що зміниться:

1. Швидкість стане обов'язковим показником якості

Для мобільного інтернету встановлять фіксовану мінімальну кількість мегабіт на секунду (Мбіт/с). Мобільні оператори будуть зобов'язані надавати послуги в межах цього стандарту.

2. Українці зможуть самі перевіряти якість зв'язку

Користувачі зможуть самостійно перевіряти якість та швидкість мобільного інтернету через свої смартфони. Ця інформація автоматично передаватиметься до регулятора — Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій (НКЕК) — для аналізу. Це допоможе визначати слабкі місця мережі та оперативно реагувати на проблеми.

3. Скасування мораторію на перевірки операторів

Закон скасовує мораторій на перевірку виконання операторами умов ліцензій. Очікується, що це стимулюватиме компанії активніше будувати базові станції в сільській місцевості та зменшувати "сліпі зони" без зв’язку.

4. Постійний національний роумінг

Послуга національного роумінгу (можливість користуватися мережею інших операторів, якщо своя недоступна) працюватиме й після завершення воєнного стану. Це дозволить українцям залишатися на звʼязку у кризових ситуаціях.

У Мінцифри зазначили, що працюють над тим, "щоб кожен українець мав якісний зв’язок та інтернет, навіть у найвіддаленіших куточках країни", та сподіваються на швидке підписання законопроєкту президентом.