Тернер: Не варто очікувати, що Україна вступить до НАТО під час війни

Зараз відносини між Україною і НАТО — найміцніші за весь час їх існування, однак не варто очікувати, що Україна вступить до Альянсу під час війни.

Про це в інтерв'ю Суспільному заявив голова представництва НАТО в Україні Патрик Тернер.

"Відносини стали глибшими, ширшими й масштабнішими, ніж будь-коли раніше. НАТО має представництво в Україні вже понад 25 років, але зараз — момент найактивнішої взаємодії. І ця співпраця має надзвичайно широкий характер. Вже понад 20 років Україна є ключовим партнером НАТО з проведення операцій", — сказав він.

За словами дипломата, у складі представництва НАТО в Україні працює велика команда експертів із питань оборони, які співпрацюють з українськими колегами в дуже широкому спектрі сфер для розбудови взаємосумісності між Україною та НАТО.

Тернер зазначив, що військовослужбовці країн НАТО запозичають український досвід ведення бойових дій, посилюється співпраця з українською оборонною промисловістю.

"Загалом ці відносини є вулицею з двостороннім рухом, тому що Україні, на жаль, довелося дуже швидко засвоїти багато уроків на полі бою. Саме тут застосовуються найсучасніші способи ведення війни, тому є багато речей, яких Україна може навчити союзників, і є багато способів, якими союзники можуть допомогти Україні. Тому це двосторонні відносини, і вони є зараз найміцнішими за всю історію", — сказав він.

Водночас дипломат наголосив, що не варто очікувати, що Україна вступить до НАТО під час війни.

"НАТО вже заявило, що Україна перебуває на незворотному шляху до членства в Альянсі. Ця позиція залишається незмінною. Лідери НАТО висловились, що Україна стане членом Альянсу, коли дозволять умови і коли на це буде згода союзників. Тому, я думаю, що не варто очікувати, що Україна вступить до НАТО під час війни", — сказав Тернер.

Він наголосив, що обговорення вступу до НАТО відбувається між членами Альянсу й відповідною країною.

"Це означає, що єдині сторони, які братимуть участь у цьому обговоренні — це члени НАТО й Україна, жодних інших країн. Тож інші країни не мають права вето на це рішення", — сказав дипломат.