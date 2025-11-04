Без грошей із бюджету: в Укрзалізниці розповіли подробиці програми "УЗ-3000"

Укрзалізниці не потрібні додаткові кошти від держави на фінансування нової програми "УЗ-3000". Її планують реалізувати коштом заповнення порожніх місць у поїздах у непіковий сезон, а також компенсувати коштом перегляду цін на квитки преміум-сегменту.

Про це під час зустрічі з журналістами повідомив голова правління Укрзалізниці Олександр Перцовський, передає Радіо Свобода.

За словами посадовця, програма "УЗ-3000" не стосуватиметься вагонів першого класу, СВ та міжнародного сполучення. Натомість для цих категорій квитків Укрзалізниця планує паралельно вводити динамічну ціну й додаткові сервіси, щоб компенсувати витрати на соціальну програму.

"Щоб скомпенсувати можливу втрату доходу від тих, хто скористається "кілометрами", а так все одно їхав би за гроші, паралельно впроваджуємо компенсатори, зокрема більш гнучке ціноутворення в преміум-сегменті, який сьогодні ще зарегульований. Тож ці додаткові кілометри навантаження на державний бюджет не збільшують", – пояснив Перцовський.

Програма триватиме чотири місяці – у період, коли попит на квитки найнижчий. За словами Перцовського, минулого року близько мільйона місць залишалися вільними впродовж чотирьох місяців зимового непікового сезону.

"У період низького попиту на пасажирські перевезення Укрзалізниця має 200-250 тисяч на місяць незаповнених місць у поїздах далекого сполучення. Ми хочемо збалансувати попит, заповнити ці місця й розвантажити пікові дати, коли квитків практично немає", – сказав голова правління компанії.

Для порівняння, у піковий серпень Укрзалізниця перевозить близько 2,6 мільйона пасажирів, тоді як у лютому – лише 1,9 мільйона.

За словами керівника УЗ, опитування компанії засвідчило, що велика частина пасажирів готові змінювати дату або навіть місяць подорожі заради вигідніших умов.

Наразі подробиці програми опрацьовуються, а запрацювати ініціатива має в грудні. На першому етапі планують сфокусуватися на пасажирах із прифронтових територій. За словами міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби, йдеться "про обласні центри, де загалом проживають 12 мільйонів людей".