Безплатні 3000 кілометрів: в Укрзалізниці пояснили, як працюватиме програма

Програма Укрзалізниці щодо безкоштовних 3000 кілометрів поїздок Україною зокрема стимулюватиме подорожі в непікові періоди.

У компанії-перевізнику відповіли на питання українців про ініціативу.

В Укрзалізниці наголосили, що поступово переходять до європейської моделі: "Держава розпочала у 2025 та продовжить у 2026 принаймні частково фінансувати реальну вартість пасажирських перевезень".

Не вистачає квитків на поїзди і так, куди ж ще додавати пасажирів?

"3000 кілометрів" покликані розвантажити найпіковіші періоди: чимало пасажирів готові змінювати дату і навіть місяць подорожі за суттєво нижчої ціни. Для порівняння: у серпні, коли надскладно взяти квитки хоч кудись, залізниця перевозить 2,6 млн пасажирів, а в лютому лише 1,9 млн. Відповідно, в період з меншим навантаженням є можливість дозаповнити місця (навіть без додаткових рейсів можемо запропонувати до 200-250 тис. місць на місяць в періоди нижчого попиту), пропонувати подорожі "за кілометри" й перевозити додатково пасажирів, не нарощуючи витрати", — повідомили в УЗ.

У кампанії зазначили, що в "низький сезон" додаткові можливості подорожувати можуть дати поштовх іншим суміжним сферам внутрішнього туризму, адже це низький сезон і для них: "Попрацюємо над спільними пропозиціями із цілими громадами, які захочуть в "низький сезон" відкрити людям цікаві можливості у них".

"Пасажири, яким не принциповий час поїздки (наприклад, раз на рік навідують родичів чи використовують відпустку для поїздки країною) матимуть сильний стимул подорожувати поза піком, вивільняючи місця в піковий час", — йдеться у повідомленні.

Також "кілометрами" УЗ планує зможемо заохочувати поїздки у дні з меншим навантаженням (наприклад, у вівторок чи ранковим поїздом).

"А ось у періоди, коли на залізничні перевезення підвищений попит (той же грудень) – фокус програми буде на тому, щоб допомогти жителям прифронтових громад, які найбільше потерпають від обстрілів та знеструмлень: поїздки "за кілометри" будуть доступними саме для поїздів звідти", — повідомили в УЗ.

Чому саме 3000 км? Що, якщо мені не потрібно або я не зможу їх використати?

В Укрзалізниці пояснили, що відстань у три тисячі кілометрів символічно покриває найдовший наявний залізничний маршрут Україною в обидва боки (із Запоріжжя до Ужгорода).

"Програма розповсюджується на поїздки в далекому сполученні і, зрозуміло, йдеться саме про внутрішні рейси і не про преміумсегмент. Це – адресна можливість для тих, в кого є потреба, а кому не потрібно – можуть купувати квитки без жодних змін. Разом із тим, думаємо і над опціями щодо невикористаних кілометрів, щоб дати можливість їх спрямувати з користю", — йдеться у повідомленні.

Пасажирські перевезення збиткові. Хто перекриватиме збитки?

"Ця програма розгортається паралельно зі стартом системної (хай поки й лише часткової) компенсації реальної собівартості пасажирських перевезень. Це покращить ситуацію для залізниці, а разом із тим збереже доступність подорожей для всіх українців", — зазначили в УЗ.

У компанії пояснили, що додаткові пасажири, які подорожуватимуть "за кілометри", дозаповнюватимуть наявні місця, не додаючи значник витрат.

"Курсування пасажирських поїздів субсидіює держава, тож важливо, щоб вони задіювались максимально ефективно і якомога більше пасажирів могли подорожувати цілорічно. Підтримка пасажирських перевезень — це кошти платників податків, тож вони мають відчути цей ефект", — йдеться у повідомленні.

Як зазначили в УЗ, паралельно вводитимуться додаткові сервіси в категоріях СВ, 1 клас, міжнародні поїзди. Ці додаткові доходи перекриватимуть вартість поїздок "за кілометри", щоб не збільшувати потребу в державному фінансуванні.

Ресурсу ледь вистачає на зарплати залізничників, галузь критично недофінансована

"3000 кілометрів розгортаються паралельно із стартом системної державної підтримки пасажирських перевезень Укрзалізниці. Перехід на покриття реальних витрат пасажирських перевезень державою якраз дозволить покращити фінансову ситуацію залізниці, зберігати робочі місця", — зазначили в УЗ.

У компанії наголосили, що механіка програми зараз опрацьовується і додали, що "додаткові слушні пропозиції занотовують".