Тернер: У 2026 році НАТО виділить на допомогу Україні $60 млрд

У 2026 році Північноатлантичний Альянс виділить на допомогу Україні 60 мільярдів доларів. Крім того, діє так званий Комплексний пакет допомоги НАТО (КПД), який передбачає низку напрямків надання нелетальної підтримки України.

Про це в інтерв'ю Суспільному повідомив голова представництва НАТО в Україні Патрик Тернер.

Він зазначив, що в рамках ініціативи PURL вже оголошено чотири пакети допомоги.

"Допомогу за цими пакетами або вже надано, або вона ще перебуває в процесі надходження до України. Ми активно працюємо над організацією та фінансуванням наступних пакетів, тож уже є відчутний прогрес. Це довгострокова й масштабна ініціатива, тому загальний обсяг підтримки буде значним", — сказав дипломат.

Тернер зазначив, що це ключовий елемент у загальній військовій допомозі Україні, яку надають союзники Альянсу.

"Наприклад, у 2024 році країни НАТО надали Україні військової допомоги на понад 50 мільярдів доларів. Остаточні цифри за цей рік ще не визначені. Український уряд повідомив своїх партнерів, зокрема в НАТО, що 2026 року загальний оборонний бюджет країни становитиме 120 мільярдів доларів, з яких половину профінансує Україна, а половину — міжнародні партнери. Отже, Ініціатива PURL є дуже важливою частиною цієї загальної підтримки, хоча загальна допомога не обмежується лише нею", — сказав він.

Відповідаючи на запитання, якими є пріоритети НАТО в Україні на найближчі місяці й на наступний рік, дипломат зазначив, що першим пріоритетом є допомогти всіма можливими способами, щоб Україна могла успішно захищатися.

"І надійніший спосіб зробити це – військова підтримка. Отже, виділення 50 мільярдів минулого року, 60 мільярдів наступного року – це дуже велика й практична підтримка, знов таки, ініціатива PURL. Це життєво необхідна підтримка", — сказав Тернер.

Він також згадав про оборонну співпрацю між Україною і країнами НАТО.

"НАТО хоче працювати з українською промисловістю та інноваціями. Нам потрібно дізнатися, або вивчити, як це робиться, як ви переходите від створення концепції спроможності до передачі озброєння в застосування на полі бою за лічені тижні. Нам потрібно навчитися це робити, це дуже важливо", — сказав дипломат.

Тернер також зазначив, що іншим пріоритетом є нелетальна допомога Україні.

"Є так званий Комплексний пакет допомоги НАТО Україні (КПД), який передбачає цілу низку напрямків надання нелетальної підтримки України. Він охоплює як допомогу, пов’язану з умовами на полі бою, так і довгострокові програми, наприклад, підтримку лікарень або допомогу ветеранам. Це є одним із пріоритетних напрямків допомоги НАТО", — сказав він.

Крім того, за словами дипломата, у Польщі діє спільний центр, який займається вивченням та впровадженням бойового досвіду та допомогою у протидії загрозам на полі бою.

"Дуже важливо працювати з Україною над досягненням низки цілей для подальшого підвищення нашої взаємосумісності, а також над деякими пріоритетними реформами. Завжди буває так, що потенційні члени НАТО, знаєте, проводять реформи, які хотіли б бачити члени НАТО, і Україна робить значний прогрес у проведенні таких реформ", — сказав Тернер.

Що відомо про програму PURL

14 липня США і НАТО уклали угоду Prioritised Ukraine Requirements List, яка передбачає купівлю американської зброї в Україну коштом європейських країн. За словами генсека військово-політичного блоку Марка Рютте, у рамках угоди Київ може отримати велику кількість систем ППО, ракет та боєприпасів.

Відомо, що на цю програму Данія виділила приблизно 580 мільйонів данських крон через ініціативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), Швеція — 275 мільйонів доларів, а Норвегія — приблизно 135 мільйонів доларів.

Раніше Нідерланди профінансували перший пакет допомоги у межах PURL на суму 500 мільйонів євро. Також до програми долучилась Німеччина.

18 вересня представник НАТО розповів Суспільному, що до України прибуло перше військове обладнання, передбачене угодою між США та НАТО в межах програми PURL. Найближчим часом очікуються нові постачання.

Після зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте 24 вересня Володимир Зеленський зазначив, що за два місяці від створення програми PURL її наповнення становить уже 2,1 мільярда доларів. Рютте наголосив, що важливо збільшувати кількість внесків і країн-учасниць ініціативи.