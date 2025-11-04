У Верховній Раді 4 листопада склав присягу новий народний депутат від фракції "Слуга народу" Дмитро Слинько. Він зайшов у парламент замість Анни Колісник, яка достроково склала мандат на тлі підозри від НАБУ у внесенні неправдивих відомостей в декларацію. Його вже включили до фракції.

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного із зали засідань.

Дмитро Слинько став народним депутатом, оскільки був наступним у виборчому списку партії (№151), йдеться на сайті парламенту.

Хто такий Дмитро Слинько

Дмитро Слинько народився у 1979 році в Києві. За освітою — міжнародний економіст, закінчив КНУ ім. Тараса Шевченка. До політики працював журналістом та редактором у низці українських медіа, зокрема на "UA: Перший", у журналах "Фокус" та "Кореспондент".

У 2019 році він балотувався до Верховної Ради за списком "Слуги народу" під №151, але одразу до парламенту не пройшов. З 2019 року працював помічником народної депутатки від "Слуги народу" Євгенії Кравчук, а також був співробітником у штаті партії.

Центральна виборча комісія визнала Слинька обраним народним депутатом наприкінці жовтня 2025 року.

Чому склала мандат Анна Колісник

Дмитро Слинько зайняв місце Анни Колісник, повноваження якої Рада достроково припинила 21 жовтня 2025 року. Колісник сама подала заяву про складання мандата ще у травні.

у жовтні 2022 року НАБУ і САП повідомили Анні Колісник про підозру в недостовірному декларуванні. За даними слідства, у декларації за 2020 рік вона не вказала майна на суму понад 4,4 млн грн. Йшлося про дві орендовані квартири в Києві, частку в нежитловому приміщенні у Харкові та автомобіль. Закриття справи: згодом Вищий антикорупційний суд (ВАКС) звільнив її від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності, а апеляційна палата закрила кримінальне провадження.

Колісник також стала відомою у 2021 році, коли під час виступу в Раді тодішнього головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака про скупчення військ РФ на кордоні, журналісти сфотографували її листування з фразою: "Треба звалювати з цієї країни". Пізніше депутатка пояснювала, що йшлося про плани на відпочинок на травневі свята.