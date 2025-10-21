Перейти до основного змісту
Рада припинила повноваження депутатки Колісник
Надія Собенко
Андрій Стасюк
Колісник
Анна Колісник під час засідання Верховної ради, Київ, Україна, 2 березня 2021 року. УНІАН/Олександр Кузьмін

Верховна Рада достроково припинила повноваження народної депутатки від фракції "Слуга народу" Анни Колісник.

Рішення підтримали 262 народні депутати, передає кореспондент Суспільного.

Анна Колісник, обрана до парламенту за списком "Слуги народу" (№94), подала заяву про складання депутатських повноважень ще у травні 2025 року.

Наступним у списку СН йде Дмитро Слинько, а за ним — Роман Кравець, адмін телеграм-каналау "Джокер".

У жовтні 2022 року НАБУ та САП повідомили нардепці про підозру у неправдивому декларуванні. За версією слідства, Колісник не внесла до електронної декларації за 2020 рік відомості про оренду (володіння) двох квартир у Києві, частки у нежитловому приміщенні у Харкові та автівки. Вартість незадекларованого майна перевищувала 4,4 мільйона гривень.

Навесні 2023 року Вищий антикорупційний суд визнав нардепку винною та призначив їй штраф у 1342 грн за те, що вона пропустила засідання суду. Водночас Колісник звільнили від покарання у зв'язку із закінченням термінів давності. У червні того ж року Апеляційна палата ВАКС закрила кримінальне провадження за звинуваченням нардепки у неправдивому декларуванні.

