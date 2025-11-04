Укренерго подовжило графіки знеструмлень

В Україні 4 листопада подовжено період застосування графіків відключень електроенергії через складну ситуацію в енергосистемі, спричинену російськими атаками. Обмеження для населення та промисловості діятимуть з 08:00 до 22:00.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Причиною застосування обмежень є наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему України. Згідно з оновленою інформацією, час та обсяг застосування обмежень буде таким:

Графіки погодинних відключень для населення діють з 08:00 до 22:00 Обсяг: від 0,5 до 1,5 черги одночасно.

Графіки обмеження потужності для промислових споживачів також діє з 08:00 до 22:00.

В Укренерго попередили, що ситуація в енергосистемі може змінитися, та закликали стежити за повідомленнями на сторінках місцевих операторів системи розподілу (обленерго).

"Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!" — наголосили в компанії.

Раніше в Укренерго повідомляли, що споживання електроенергії збільшується. 4 листопада, в окремих регіонах України застосовували обмеження для населення і промисловості.

Як повідомили у Міненерго, війська РФ завдали ударів по енергетичній інфраструктурі Одеської області. На об’єктах енергетичної інфраструктури, що зазнали пошкоджень, продовжуються аварійно-відновлювальні роботи.