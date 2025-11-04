"Зимова підтримка": українці отримають по 1000 та 6500 грн — коли подавати заявку

Кабмін очікує, що програмою "Зимова підтримка" взимку 2025-2026 років скористаються від 10 до 14 мільйонів українців. Вона передбачає одноразову виплату 1000 гривень, а також 6 500 гривень для найбільш вразливих категорій. Орієнтовний старт подачі заявок — 15 листопада.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко на зустрічі з журналістами, пише Інтерфакс-Україна.

За її словами, очікувані витрати на виплати по 1000 грн становлять 14 мільярдів гривень.

"Минулого року цією підтримкою скористалися понад 14 мільйонів людей. Це допомога для тих, кому не вистачає на комуналку, додаткові кошти для родин (виділення коштів на дітей). Очікуємо, що близько 10 мільйонів українців скористаються програмою, з них до 3 мільйонів заявок буде подано на дітей", — повідомила Свириденко.

Прем'єр-міністерка уточнила, що, як і раніше, отримати гроші не зможуть люди, які перебувають на тимчасово окупованих територіях або за кордоном. Заявки на дітей можна буде подати окремо, за наявності свідоцтва про народження.

Орієнтовна дата старту подачі заявок — 15 листопада 2025 року, а завершення їх подачі планується 15 грудня.

Гроші можна буде витратити на оплату комунальних послуг, ліків, книжок або спрямувати на благодійні рахунки Сил безпеки і оборони чи волонтерських фондів.

Допомога 6500 гривень: хто отримає

Цього року уряд також виділив із держбюджету 4,4 мільярда гривень на виплати 6500 гривень для "тих, хто найбільше потребує підтримки". Очікується, що цю допомогу отримають понад 660 тисяч людей.

За словами міністра соціальної політики, сім'ї та єдності України Дениса Улютіна, ця виплата буде доступна для:

дітей під опікою чи піклуванням;

дітей з інвалідністю;

дітей-вихованців прийомних сімей і ДБСТ (в т.ч. діти з інвалідністю);

людей з інвалідністю I групи серед ВПО;

дітей із малозабезпечених сімей до 18 років;

одиноких пенсіонерів, які отримують надбавку на догляд.

Улютін пояснив, що кошти зараховуватимуть на поточний рахунок із спецрежимом використання або на "Дія.Картку". Їх можна буде використати протягом 180 календарних днів на одяг, взуття, ліки або вітаміни.

"Мінсоцполітики зосереджене на підтримці людей у складних життєвих обставинах... Загалом отримувачів тієї чи іншої форми держпідтримки в Україні близько 15 мільйонів людей. Кошти, передбачені на виплати 1000 грн, враховують їхні потреби", — додав міністр.

Як повідомлялось, наприкінці 2024 року під час аналогічної програми українці подали майже 14,4 мільйона заявок.

1 листопада премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила, що уряд готує пакет підтримки для українців на зимовий період. За її словами, уряд готує такі програми: