Із 29 жовтня 2025 року Кабмін скасував тимчасове продовження терміну дії закордонних паспортів та внесення до них відомостей про дітей. Ця процедура була запроваджена як виняткова міра на початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомив Департамент консульської служби МЗС України.

У відомстві пояснили, що тимчасовий порядок був ухвалений у лютому 2022 року, коли паспортна система України вийшла з ладу, що унеможливлювало оформлення нових документів.

Наразі система повністю відновлена. Оформити нові біометричні паспорти можна як у посольствах та консульствах, так і у філіях ДП "Документ" за кордоном.

МЗС наголошує, що Україна повертається до міжнародних стандартів, оскільки законодавство більшості країн світу не визнає паспорти з продовженим терміном дії (понад 10 років) або без окремого документа для дитини. Це створює незручності та проблеми для громадян при перетині кордонів.

Ключові зміни та стандарти:

Громадяни, у яких закінчується термін дії паспорта, мають оформити новий біометричний паспорт .

. Термін дії паспорта для осіб віком від 16 років – максимум 10 років .

. Термін дії паспорта для дітей віком до 16 років – максимум 4 роки .

. Наявність окремого закордонного паспорта є обов’язковою для кожного громадянина, включно з дітьми.

Рекомендації громадянам:

При спробі виїзду з України до ЄС з продовженим паспортом або дитиною, вписаною у паспорт, прикордонники країни ЄС, найімовірніше, не пропустять. У такому випадку необхідно оформити новий паспорт в Україні.

При спробі повернутися в Україну з ЄС (або іншої країни) з таким паспортом, якщо прикордонники країни перебування не випускають, слід звернутися до найближчого посольства чи консульства України. Там оформлять "посвідчення особи на повернення в Україну" (т.зв. "білий паспорт"). Документ видається в день звернення (дітям до 16 – безкоштовно).

При авіаперельотах (наприклад, із США чи Канади до Шенгенської зони) авіаперевізники, згідно зі стандартами ICAO, мають право не допустити на рейс пасажира з продовженим паспортом.

МЗС також нагадало, що законодавство України дозволяє кожному громадянину мати два чинних закордонних паспорти.