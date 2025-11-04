На фронті протягом минулої доби зафіксовано 163 бойові зіткнення. Найгарячіше було на Покровському, Олександрівському, Костянтинівському та Куп’янському напрямках. За минулу добу армія РФ втратила на війні в Україні 840 військових.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Війська РФ завдали п’ять ракетних та 75 авіаційних ударів, застосували 11 ракет та скинули 147 керованих авіабомб. Крім цього, здійснили 4574 обстрілів, зокрема 111 — із реактивних систем залпового вогню, та залучили для ураження 6411 дронів-камікадзе.

Авіаційних ударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Костянтинівка, Дружківка Донецької області; Демурине, Великомихайлівка, Орестопіль, Олексіївка Дніпропетровської області; Малинівка, Червоне, Малокатеринівка Запорізької області; Миколаївка Херсонської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу, засіб протиповітряної оборони, пункт управління БпЛА та п’ять артилерійських систем росіян.

Загалом, з початку повномасштабного вторгнення РФ втратила 1 145 670 військових. Минулої доби втрати росіян становили 840 осіб. Також українські воїни знешкодили п’ять танків, одну бойову броньовану машину, 42 артилерійські системи, реактивну систему залпового вогню, 425 безпілотних літальних апаратів, 93 одиниці автомобільної та одиницю спеціальної техніки окупантів.

Ситуація на напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося одне боєзіткнення. Росіяни завдали 7 авіаційних ударів, скинувши при цьому 15 керованих авіаційних бомб, здійснили 159 обстрілів, зокрема три — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку війська РФ шість разів атакували позиції українських захисників в районах Вовчанська, Кам’янки та Бологівки.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося 14 бойових зіткнень. Сили оборони зупинили штурмові дії у районі населеного пункту Петропавлівка та в напрямку Піщаного, Новоосинового й Курилівки.

На Лиманському напрямку росіяни атакували 11 разів, намагаючись вклинитися в українську оборону в районах населених пунктів Мирне, Новоселівка та у бік Дробишевого, Ставків, Коровйого Яру.

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили сім наступальних дій поблизу Серебрянки та Виїмки.

На Краматорському напрямку вчора війська РФ не наступали.

На Костянтинівському напрямку росіяни здійснили 17 атак в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Софіївка, Іванопілля, Щербинівка, Русин Яр. Один бій досі триває.

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 55 штурмових дій у районах населених пунктів Шахове, Володимирівка, Іванівка, Никанорівка, Новоекономічне, Федорівка, Нове Шахове, Мирноград, Родинське, Разіне, Червоний Лиман, Новопавлівка, Сухий Яр, Покровськ, Гришине, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне.

На Олександрівському напрямку війська РФ вчора здійснили 19 атак в районах населених пунктів Січневе, Вороне, Степове, Олексіївка, Вербове, Нововасилівське, Павлівка, Цегельне, Успенівка, Красногірське.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони зупинили вісім ворожих спроб просунутися вперед у районі населеного пункту Охотниче.

На Оріхівському напрямку українські воїни відбили дві атаки в районах Степногірська та Степового.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили два штурми у напрямку Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань армії РФ не виявлено.