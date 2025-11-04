Сили ППО збили вночі понад 90 дронів, якими атакувала Росія — Повітряні сили

У ніч на 4 листопада російські війська здійснили комбіновану атаку на Україну, застосувавши ракети "Іскандер-М", С-300 та 130 ударних безпілотників. Силам ППО вдалося збити та подавити 92 дрони, водночас зафіксовано влучання на 14 локаціях.
Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.
Зазначається, що атака тривала з вечора 3 листопада. Війська РФ атакували:
- однією балістичною ракетою "Іскандер-М" із Ростовської обл.;
- шістьма зенітними керованими ракетами С-300 із Курської обл.;
- 130-ма ударними БпЛА типу "Shahed", "Гербера" та безпілотниками інших типів з напрямків, зокрема окупованого Криму.
Близько 80 із запущених дронів були типу "Shahed".
"За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 92 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни", — йдеться у повідомленні.
Водночас військові зафіксували влучання ракет та 31 ударного БпЛА на 14 локаціях.
Відомо, що армія РФ атакувала Миколаївську громаду на Дніпропетровщині. Унаслідок удару загинула 65-річна жінка, ще вісім людей отримали поранення, серед них є двоє дітей. Зайнялися кафе-магазин, приватний будинок та авто. Також троє чоловіків отримали поранення через обстріл Нікопольщини, повідомили в ОВА.