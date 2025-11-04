Посол США при НАТО Метью Вітакер, який перебуває зі своїм першим візитом у Києві, розповів про зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

Про це він написав у соцмережі Х.

"Радий знову бачити президента України Зеленського — цього разу в Києві. Я висловив думку, що ця безглузда війна повинна закінчитися і що мир, досягнутий завдяки зусиллям президента Трампа, є єдиним можливим шляхом вперед", – зазначив Вітакер.

3 листопада міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив, що до України прибув посол США у НАТО Метью Вітакер на чолі з делегацією Альянсу. Вони провели зустріч та обговорили питання протиповітряної оборони для України. Також Метью Вітакер зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.