У Сербії вшанували жертв трагедії на залізничному вокзалі Новий Сад

У Сербії пройшли демонстрації вшанували памʼять жертв обвалення даху на залізничному вокзалі у місті Новий Сад 1 листопада 2024 року. Тоді загинуло 16 людей.

Про це повідомляє Euronews.

Біля залізничного вокзалу люди поклали свічки та квіти. Також демонстранти провели акцію памʼяті жертв — 16 хвилин мовчання.

Люди вшановують 16 хвилинами мовчання пам'ять жертв фатального обвалу навісу залізничного вокзалу Новий Сад у листопаді 2024 року, в результаті якого загинули 16 людей, що викликало загальнонаціональні звинувачення у широкомасштабній корупції та недбалості в Нові-Саді, Сербія , 1 листопада 2025 року. REUTERS/Zorana Jevtic

Уряд Сербії оголосив 1 листопада днем жалоби в памʼять жертв трагедії на залізничному вокзалі. Попри це демонстранти влаштували опозиційну до уряду країни та президента Александра Вучича акцію.

До міста Новий Сад приїхали тисячі протестувальників. Вони виступають за зміну уряду та перевибори та вимагають від президента Александра Вучича піти з посади. Уряд Сербії оголосив, що влаштує масові арешти на демонстраціях у Новому Саді, якщо протестувальники "вдадуться до насильства".

Сам Александр Вучич намагався применшити значення протестів у Новому Саді в день памʼяті трагедії.

"Багато хто буде розчарований через надмірні очікування від мітингу. Зміни уряду не буде", — заявляв Александр Вучич.

Для ускладнення обʼєднання протестувальників, залізниця Сербії оголосила, що рух потягів між Белградом та Новим Садом припинено на невизначений термін через "очевидну загрозу вибуху".