У вівторок, 16 вересня, прокуратура Сербії висунула звинувачення проти 13 людей, серед яких колишній міністр будівництва, інфраструктури та транспорту Горан Весіч. Їх підозрюють у причетності до обвалу навісу на залізничному вокзалі в місті Новий Сад у листопаді минулого року, унаслідок чого загинули 16 людей.

Про це пише Reuters.

"Колишньому міністру будівництва, інфраструктури та транспорту Горану Весічу та ще 12 особам, серед яких його помічник і керівник залізничної компанії, було висунуто обвинувачення у злочинах проти громадської безпеки", — йдеться в заяві прокуратури міста Новий Сад.

В обвинувальному акті зазначено, що підозрювані дозволили експлуатацію будівлі вокзалу, хоча будівельні роботи ще тривали, а офіційний дозвіл на її використання не був виданий. Також у документі йдеться про "неналежне утримання конструкції будівлі вокзалу, кримінальні правопорушення на етапі проєктування та виконання робіт із реконструкції будівлі залізничного вокзалу в Новому Саду".

Обвинувальний акт ще має бути затверджений судом.

Як пише видання, після трагедії в Сербії розпочалися масові протести, що тривають і досі. Протестувальники вважають, що обвал стався через корупцію, і через це вимагають проведення дострокових виборів, сподіваючись усунути президента країни Александра Вучича та його партію від влади після 13 років правління.

Зокрема, вони звинувачують Вучича та його союзників у зв’язках з організованою злочинністю, застосуванні насильства проти опонентів і обмеженні свободи медіа. Сам Вучич ці звинувачення відкидає.

Що відомо про обвал навісу на залізничному вокзалі в Сербії

4 листопаді 2024 року на залізничному вокзалі другого за чисельністю населення міста Сербії Нові-Саду обвалився бетонний навіс. Він впав на людей, які сиділи на лавках зовні станції.

Будівля вокзалу пройшла реконструкцію у 2021 році, а у 2024-му її повторно відремонтували напередодні офіційного відкриття, яке відбулося 5 липня.

Того ж дня, 4 листопада, міністр інфраструктури Сербії заявив, що подає у відставку через обвал даху на вокзалі в Нові-Саді. Він зазначив, що "ні він, ні люди, які з ним працюють, не несуть жодної відповідальності за трагедію, що сталася".

Після трагедії, 5 листопада, тисячі людей вийшли на мітинги, звинувачуючи владу в корупції. Зокрема, вони вимагали відставки мера міста Мілана Джуріча, прем'єр-міністра Сербії Мілоша Вучевича та президента країни Олександра Вучича.

Антиурядові протести в країні продовжувалися. Зокрема, 10 січня 2025 року тисячі студентів заблокували рух на важливому перехресті автомагістралей, продовжуючи протести.

17 січня у Белграді десятки тисяч протестувальників зібралися перед будівлею державного телебачення RTS та мовчки стояли 15 хвилин, щоб вшанувати пам'ять жертв обвалу даху залізничного вокзалу в Нові-Саді.

27 січня у сербській столиці Белград студенти організували 24-годинну блокаду головної автомагістралі.

2 лютого десятки тисяч людей заблокували три мости через річку Дунай у місті Нови-Сад — другому за величиною в країні — у межах чергової антиурядової акції протесту.

9 лютого студенти, які страйкують, заблокували міст у Белграді, а також дороги по всій країні, щоб відзначити 100 днів з моменту обвалу бетонного навісу на залізничному вокзалі в Новому Саді.

16 березня президент Сербії Александр Вучич прокоментував масові протести, які відбулися у країні заявивши, що готовий до проведення виборів у найближчі три-чотири місяці у разі, якщо цього вимагатиме опозиція.

29 червня у центрі Белграда ввечері спалахнули масові заворушення після завершення студентського протесту. Сутички між протестувальниками та поліцією розгорілися на кількох вулицях.

4 липня мешканці кількох міст Сербії майже цілий день встановлювали барикади та перекривали вулиці.

22 липня сербський суд присудив компенсацію родині жертви смертельної аварії на залізничному вокзалі у Ново-Саді, яка викликала масові протести. Це перше таке рішення щодо цієї трагедії.

1 серпня, заарештували колишнього міністра торгівлі Сербії Томіслава Момировича та ще десятьох осіб, яких підозрюють у причетності до катастрофи на залізничному вокзалі в місті Нові-Сад.