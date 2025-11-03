Зеленський спростував інформацію про існування "мирного плану з 12 пунктів"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не бачив "мирний план з 12 пунктів". За його словами, робота над мирним планом для завершення війни, яку розпочала Росія проти України, ще триває.

Про це президент повідомив на брифінгу, передає Укрінформ.

"Зараз є консультації серед радників, є кілька різних розмов, жодного плану чіткого на столі поки що готового немає", — сказав президент.

Зеленський наголосив, що будь-які подальші напрацювання щодо мирного врегулювання мають обговорюватися за участі Сполучених Штатів Америки, адже без їхньої політичної та військової підтримки перейти до дипломатичного етапу неможливо.

Президент повідомив, що є різні європейські пропозиції щодо мирного плану для завершення російсько-української війни. Також Зеленський висловив здивування твердженнями, що Росія нібито має брати участь у перемовинах у межах цього плану.

"Дивно чути про те, що Росія за столом перемовин, адже наразі жоден європейський лідер чи президент США не може змусити Росію сісти за стіл переговорів", — сказав Зеленський.

27 жовтня президент України Зеленський повідомив, що Україна разом із союзниками працюватиме над розробкою плану припинення вогню, який планують підготувати протягом 7−10 днів.

За його словами, план має бути коротким, без зайвих подробиць.

"Кілька коротких моментів. Наприклад, план припинення вогню. Ми вирішили, що працюватимемо над ним протягом наступного тижня або десяти днів", — сказав президент.

Водночас Зеленський заявив, що скептично ставиться до готовності Путіна прийняти будь-який мирний план.

Раніше про мирний план для завершення війни Росії проти України, який розробляють Україна та країни Європи, повідомляв Bloomberg.