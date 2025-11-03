Італія готує 12 пакет допомоги Україні — міністр оборони

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що Рим готує 12 пакет військової допомоги Україні і він незабаром його представить.

Про це повідомляє La Repubblica.

"Що стосується України, наша позиція не змінюється. Ми продовжуємо допомагати Києву всім, чим можемо. Ймовірно, так, ми підготуємо новий пакет, який я незабаром представлю в тому ж форматі, що й інші пакети", — сказав Крозетто.

За його словами, йдеться про вже 12 пакет допомоги Україні від Італії.

"Що стосується Patriot, надісланих Німеччиною, то ця країна їх має і може надіслати. Ми надіслали все, що мали. Допомога є секретною і вона не послаблює італійську оборону", — додав італійський міністр.

Раніше Bloomberg із посиланням на джерела повідомило, що новий пакет буде зосереджений на боєприпасах і ракетах SAMP/T для систем протиповітряної оборони.

Італія також сигналізувала, що долучиться до ініціативи НАТО (PURL), спрямованої на закупівлю американської зброї, зокрема ракет Patriot, за європейські кошти, раніше повідомляв Bloomberg. Сума, яку внесе Італія, ще не визначена.