Військовий Масі Найєм заявив, що його "несправедливо звільняють зі служби"

Військовий та адвокат Масі Найєм заявив, що його служба завершилась. За його словами, його звільнили без його волі та "несправедливо".

Про це Масі Найєм повідомив у Facebook.

За словами Масі Найєма, його звільнили "без пояснень, без можливості відстояти свою правоту" за наказом міністра оборони через виконану ним задачу.

"Усі, хто знає подробиці, розуміють, що це було несправедливо — від моїх підлеглих, моїх безпосередніх командирів до тих, хто підписував документи. І хоча я вже казав, що на службі важко знайти справедливість, одного дня я розповім усі деталі цієї історії — спокійно, з іменами, фактами та доказами", — сказав Масі Найєм.

Масі Найєм повідомив, що не може зараз повідомити точні подробиці свого звільнення через те, що не бажає "підставити" інших військових, з якими служив.

Він повідомив, що повертається до цивільного життя. Він керуватиме своєю юридичною компанією "Міллер" та продовжить працювати у правозахисній організації для військових "Принцип".

Масі Найєм — український адвокат та правозахисник, майор ЗСУ. Учасник російсько-української війни. 5 червня 2022 року отримав важке поранення в око під час бойових дій та втратив око.