За життя Олександр Гряник, захисник "Азовсталі", дуже любив гори. Підіймався на вершини в Україні та за кордоном. Тепер його мрії втілюють батьки і друзі та сходять на вершини в пам’ять про нього. "Грян" був військовим "Азову". На початку повномасштабної війни він добровільно полетів в оточений Маріуполь на допомогу побратимам. Те, що її Сашко був у Маріуполі мама дізналася, лише коли син загинув.

Після втрати батько "Гряна" вирішив подорожувати маршрутами, якими сходив син. Одним із перших — для нього стала гора Олімп. А вже на Говерлу разом із чоловіком вирушили майже півтори сотні однодумців. Їх об'єднала мета — вшанувати пам’ять загиблих захисників, нагадати про тих, хто в полоні та подякувати живим. Згодом до походів почали приєднуватися родичі інших загиблих військових.

Тепер на кожній із вершин батьки Олександра Гряника прикріплюють його фото, щоб "Сашко побачив ще один світанок".

Співавторкою історії про сім'ю Гряників є Марія Кудіна — учасниця першого набору щорічної програми Суспільного для молодих медійників, які зосереджуються зокрема на темі пам'яті та меморіалізації. Програму заснували на честь журналістки та продюсерки Суспільного Ірини Цибух, яка працювала з цими темами та втілювала реформу мовника.

З початком повномасштабного вторгнення Ірина Цибух доєдналася до добровольчого батальйону "Госпітальєри". Вона загинула 29 травня 2024 року на Харківському напрямку, за декілька днів до свого 26-річчя.