У центрі Рима обвалилася історична вежа: є постраждалі

У понеділок, 3 листопада, у центрі Рима, неподалік Колізею частково обвалилася історична Вежа Конті (Torre dei Conti). Під завалами опинився один робітник, наразі його шукають рятувальники.

Про це пише Reuters та Euronews.

Будівля, що перебуває на реконструкції, зазнала двох обвалів: перший стався близько 11:30, тоді впала центральна частина вежі та зовнішнє кріплення, зведене у 1930-х роках для посилення конструкції. Другий — о 12:50, під час якого обвалилася підлога.

Чотирьох робітників, які перебували на вершині вежі, евакуювали: одного доправили в лікарню з серйозними травмами, ще один залишається під завалами. На місці тривають пошуково-рятувальні роботи.

"Ми намагаємося витягти його живим, але ситуація ускладнена через ризик нових обвалів", — повідомив представник національної пожежної служби Лука Карі.

На місці події присутні міністр культури Італії Алессандро Джулі та мер Риму Роберто Гуальтієрі, який зазначив, що обставини руйнування наразі з’ясовуються, а прокуратура розпочала розслідування.

Вежа Конті (Torre dei Conti) була зведена у 1238 році з ініціативи Річарда Конті, брата Папи Інокентія III. Колись вежа сягала 50-60 метрів, проте через землетруси її верхні яруси зруйнувалися. Наразі її висота становить близько 29 метрів.