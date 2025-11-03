Національний банк України поповнив свою серію "Східний календар" новою пам’ятною монетою "Рік Коня" номіналом у 5 гривень. Вона вже введена в обіг та надійде у продаж 4 листопада.

Про це 3 листопада повідомила пресслужба регулятора.

Там нагадали, що за китайською астрологією 2026 рік пройде під знаком Вогняного (Червоного) Коня.

"Тож наша монета "Рік Коня" присвячена саме цьому символу. Кінь – сьомий знак східного календаря, що уособлює активність, життєлюбство, незалежність, витривалість і цілеспрямованість. А ще – динаміку, рішучість і прагнення до свободи", — йдеться у повідомленні.

Дизайн монети

На реверсі монети зображено стилізований символ східного календаря 2026 року – коня на тлі підкови, яка символізує удачу та захист. Під цим зображенням розміщено три крапки – символ продовження боротьби.

"Грива коня передає динаміку руху "за вітром" або "проти вітру" – це метафора внутрішньої сили, спротиву та прагнення до свободи", — пояснили у НБУ.

Пам’ятна монета "Рік Коня". Скриншот з сайту НБУ

На аверсі монети по колу зображені 12 символів східного календаря, а центрі – стилізований годинник зі стрілкою, що вказує на головуючий у 2026 році знак китайського зодіаку.

Пам’ятна монета "Рік Коня". Скриншот з сайту НБУ

Цей дизайн створила художниця Марина Куц та скульптор Володимир Атаманчук.

Про продаж монети "Рік Коня"

Пам’ятна монета "Рік Коня" вводиться в обіг 3 листопада 2025 року. Її номінал — 5 гривень. Тираж – 80 тисяч штук у сувенірній упаковці. Купити монету "Рік Коня" можна буде в інтернет-магазині Нацбанку з 4 листопада.

Крім того, монету реалізовуватимуть і банки-дистриб’ютори у міру відвантаження Банкнотно-монетним двором НБУ.