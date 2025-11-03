Перейти до основного змісту
"Рік Коня": Нацбанк поповнив свою серію "Східний календар" новою пам’ятною монетою
Дмитро Михайлов
Пам’ятна монета "Рік Коня"
Пам’ятна монета "Рік Коня". НБУ

Національний банк України поповнив свою серію "Східний календар" новою пам’ятною монетою "Рік Коня" номіналом у 5 гривень. Вона вже введена в обіг та надійде у продаж 4 листопада.

Про це 3 листопада повідомила пресслужба регулятора.

Там нагадали, що за китайською астрологією 2026 рік пройде під знаком Вогняного (Червоного) Коня.

"Тож наша монета "Рік Коня" присвячена саме цьому символу. Кінь – сьомий знак східного календаря, що уособлює активність, життєлюбство, незалежність, витривалість і цілеспрямованість. А ще – динаміку, рішучість і прагнення до свободи", — йдеться у повідомленні.

Дизайн монети

На реверсі монети зображено стилізований символ східного календаря 2026 року – коня на тлі підкови, яка символізує удачу та захист. Під цим зображенням розміщено три крапки – символ продовження боротьби.

"Грива коня передає динаміку руху "за вітром" або "проти вітру" – це метафора внутрішньої сили, спротиву та прагнення до свободи", — пояснили у НБУ.

Рік Коня
Пам’ятна монета "Рік Коня". Скриншот з сайту НБУ

На аверсі монети по колу зображені 12 символів східного календаря, а центрі – стилізований годинник зі стрілкою, що вказує на головуючий у 2026 році знак китайського зодіаку.

Рік Коня
Пам’ятна монета "Рік Коня". Скриншот з сайту НБУ

Цей дизайн створила художниця Марина Куц та скульптор Володимир Атаманчук.

Про продаж монети "Рік Коня"

Пам’ятна монета "Рік Коня" вводиться в обіг 3 листопада 2025 року. Її номінал — 5 гривень. Тираж – 80 тисяч штук у сувенірній упаковці. Купити монету "Рік Коня" можна буде в інтернет-магазині Нацбанку з 4 листопада.

Крім того, монету реалізовуватимуть і банки-дистриб’ютори у міру відвантаження Банкнотно-монетним двором НБУ.

