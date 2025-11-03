Президент Володимир Зеленський підписав євроінтеграційний закон №13202-1, який передбачає створення в Україні Виплатної агенції, що адмініструватиме, контролюватиме та моніторитиме всі програми підтримки в аграрному секторі.

Картка відповідного закону за підписом голови держави від 31 жовтня опублікована на сайті Верховної Ради.

"Виплатна агенція сприятиме справедливому розподілу допомоги між усіма категоріями сільгоспвиробників", — вважають в українському парламенті.

Очікується, що це підвищить довіру до системи державної підтримки, а також дозволить ефективно використовувати як бюджетні ресурси, так і міжнародну допомогу, що надходить для відновлення та розвитку аграрної галузі.

У Раді також запевнили, що законом для аграріїв передбачено "прозорий та ефективний механізм надання державної підтримки". Окрім цього наголошується, що запровадження такої інституції відповідає європейським стандартам і є ключовим елементом гармонізації законодавства України з європейським правом.

Цей законопроєкт було внесено на розгляд парламенту 7 травня 2025 року. 17 червня ухвалено за основу зі скороченням терміну підготовки, а 8 жовтня ухвалено в другому читанні та в цілому.

Функції Виплатної агенції

Як пояснювали у Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства, закон передбачає створення в Україні базових інституцій за принципами Спільної аграрної політики ЄС. Одна з головних – Виплатна агенція, що буде забезпечувати своєчасну та прозору виплату державної підтримки сільськогосподарським виробникам.

Основні завдання агенції:

фінансовий контроль і перевірка правомірності витрат;

дотримання вимог законодавства України та ЄС;

забезпечення прозорості використання бюджетних і міжнародних ресурсів.

Також разом із Виплатною агенцією документом впроваджується Інтегрована система адміністрування та контролю (ІСАК) – український аналог європейської IACS, а також Система сільськогосподарських даних (ССД) – інструмент збору й аналізу інформації для сталого розвитку фермерських господарств.