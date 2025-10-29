У Польщі затримали двох чоловіків, які зірвали прапор з консульства України

У польському Перемишлі правоохоронці затримали двох місцевих жителів, які зірвали прапор з почесного консульства України.

Про це повідомила речниця поліції у Перемишлі Кароліна Ковалік, передає Укрінформ.

За її словами, йдеться про двох місцевих жителів віком 21 і 23 роки, які в неділю, 26 жовтня, зірвали український прапор з будинку почесного консульства України у Перемишлі.

За її словами, матеріали справи передано до районної прокуратури в Перемишлі.

26 жовтня посол України в Польщі Василь Боднар повідомив, що у Перемишлі (південний схід Польщі, - ред.) з будинку консульства України невідомі 26 жовтня зірвали український прапор

"Хвиля антиукраїнської ненависті в соцмережах знову призвела до зриву українського прапора з почесного консульства України в Перемишлі. Це щонайменше п'ятий акт публічного осквернення прапора в тому ж місці цього року", — написав він в Х.

Посол публічно звернувся до польської поліції та МЗС Польщі з проханням вжити відповідних заходів для пошуку винних та притягнення їх до відповідальності.