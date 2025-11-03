На фронті протягом минулої доби відбулося 162 бойові зіткнення. Найскладніша ситуація на Покровському напрямку. За добу на війні в Україні армія РФ втратила 1160 військових. Загалом, за даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 1144830 солдатів.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 3 листопада.

"Вчора противник завдав 2 ракетних та 66 авіаційних ударів, застосував 4 ракети й скинув 134 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 4913 обстрілів, зокрема 45 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5481 дрон-камікадзе", — розповіли там.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 артилерійські засоби противника.

Яка ситуація на фронті

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ЗСУ відбили одну атаку росіян. Там минулої доби противник завдав 7 авіаційних ударів, загалом скинув 13 керованих авіаційних бомб та здійснив 179 артилерійських обстрілів, зокрема 9 – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони зупинили 12 атак противника в районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Тихе, Одрадне, та у бік Колодязного й Дворічанського.

На Куп’янському напрямку вчора російські підрозділи атакували 13 разів. ЗСУ відбивали штурмові дії у районах населених пунктів Степова Новоселівка, Борівська Андріївка та у бік Петропавлівки, Курилівки й Піщаного.

На Лиманському напрямку окупанти атакували 7 разів, намагаючись вклинитися в оборону ЗСУ у районах населених пунктів Греківка, Колодязі, Зарічне та у бік населеного пункту Коровій Яр.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили 8 атак противника поблизу Серебрянки, Дронівки, Федорівки й у бік Сіверська.

На Краматорському напрямку вчора відбулося 2 бойові зіткнення. Армія РФ намагалась просуватись поблизу населеного пункту Часів Яр та у бік Ступочок.

На Костянтинівському напрямку росіяни атакували 18 разів у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Щербинівка, Плещіївка, Русин Яр та Полтавка.

На Покровському напрямку ЗСУ зупинили 68 штурмових російських військ у районах населених пунктів Никанорівка, Маяк, Мирноград, Червоний Лиман, Родинське, Разіне, Миколаївка, Новоекономічне, Покровськ, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Горіхове, Дачне та Філія.

На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 29 атак у районах населених пунктів Зелений Гай, Січневе, Новоселівка, Вороне, Соснівка, Вербове, Олексіївка, Рибне, Єгорівка та Красногірське.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано 5 бойових зіткнень, окупанти наступали у районі населеного пункту Охотниче й у бік Успенівки.

На Оріхівському напрямку минулої доби армія РФ наступальних дій не проводила.

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили 1 спробу штурму у районі Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань армії РФ не виявлено.

Загалом, минулої доби втрати російських військ склали 1160 солдатів. Також ЗСУ знешкодили 5 танків, 6 бойових броньованих машин, 45 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 383 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня, одну ракету, 121 одиницю автомобільної й дві одиниці спеціальної техніки окупантів.