У ніч на 3 листопада Росія запустила по Україні 138 ударних безпілотників типу Shahed, "Гербера" та дрони інших типів, а також ударила 12 ракетами. У результаті протиповітряних боїв українська ППО знешкодила 115 БПЛА та одну ракету.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Там розповіли, що цей черговий російський повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Якими ракетами била РФ

3 аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал";

4 балістичними ракетами "Іскандер-М"

5 зенітними керованими ракетами С-300/С-400.

"За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено одну аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал" та 115 ворожих БПЛА типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни", — йдеться у повідомленні.

У ПС додали, що внаслідок цієї атаки зафіксовано влучання ракет та 20 ударних дронів на 11 локаціях. Наразі повітряний напад РФ триває — в українському небі перебувають декілька БПЛА.