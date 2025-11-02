В Естонії помітили на Нарві катер прикордонників РФ під прапором "Вагнера"

Міністерство закордонних справ Естонії заявило про те, що на річці Нарва помітили російський прикордонний катер під прапором приватної військової компанії "Вагнер".

Про це йдеться у повідомленні міністерства у соцмережі Х.

Зазначається, що катер під прапором "Вагнера" плавав річкою Нарва на кордоні Естонії і Ленінградської області РФ.

"Чи знову "Вагнер" марширує на Москву, чи цього разу вони починають із Санкт-Петербурга? Важко сказати. З нашої погляду, здається, що вони (найманці "Вагнера", — ред.) анексували російську прикордонну службу. Хто знає…", – написали у МЗС країни.

Естонське зовнішньополітичне відомство звернулося із запитом щодо цього інциденту до МЗС Росії.