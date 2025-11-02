Президент Нігерії Бола Тінубу та президент США Дональд Трамп можуть незабаром провести дипломатичну зустріч щодо питань, пов'язаних з занепокоєннями, висловленими Трампом щодо ймовірного геноциду християн ув африканській країні.

Про це повідомляє місцева газета Vanguard з посиланням на пресслужбу президента Нігерії.

Радник президента з комунікацій Даніель Бвала зазначив, що обидва Трамп і Тінубу "зацікавлені в боротьбі з повстанцями і всіма формамитероризму проти людства".

"Президент Трамп дуже допоміг Нігерії, дозволивши продаж зброї Нігерії, і президент Тінубу належним чином використав цю можливість у боротьбі з тероризмом, у чому ми маємо величезні результати. Щодо розбіжностей щодо того, чи терористи в Нігерії націлені лише на християн, чи насправді на всі віросповідання, то ці розбіжності, якщо вони існують, будуть обговорені та вирішені двома лідерами під час зустрічі найближчими днями, або в Будинку парламенту (Нігерія, — ред.), або в Білому домі", — сказав він.

Раніше Трамп заявив, що доручив Пентагону готуватися до силової участі в захисті християн в Нігерії, а також попередив, що США можуть припинити надання цій країні допомоги і припинити співпрацю.

Очільник Пентагону Піт Гегсет заявив, що якщо уряд Нігерії не вживе заходів щодо захисту християн в республіці, то США застосують силу проти терористів.

Президент Нігерії Бола Ахмед Тінубу. Він відкинув звинувачення в релігійній нетерпимості, пославшись на конституційні гарантії релігійної свободи.

У Нігерії живуть близько 200 етнічних груп різного віросповідання, там бувають міжетнічні розколи або конфлікти за ресурси.

З початку 2000-х років і до теперішнього часу на території Нігерії діє терористична організація "Боко Харам" . Вона з’явилася в 2002 році, спочатку була активна на північному сході Нігерії, потім її атаки поширилися, зокрема, на Камерун, Нігер і Чад. Експерти з прав людини заявляють, що більшість жертв "Боко Харам" — мусульмани.