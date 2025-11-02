У Берліні до кінця року закриють найбільший центр прийому українських біженців

У німецькій столиці Берліні місцева влада вирішила до кінця 2025 року закрити найбільший центр прийому українських біженців на території колишнього аеропорту "Тегель". На його місці планують збудувати новий міський район.

Про це пише Deutsche Welle.

"Умови, в яких проживали біженці в "Тегелі", не раз піддавались критиці. Спочатку центр планували лише для тимчасового прийому українських біженців, котрих розміщували у великих наметах і терміналах. Однак декому з українців врешті довелося провести тут не один рік. Але в останні тижні літа біженців почали активно переселяти в інші берлінські притулки, аби до кінця 2025 року центр повністю звільнити", — йдеться у повідомленні.

За даними берлінської адміністрації з питань праці, соціальних справ, рівності та інтеграції, у "Тегелі" проживає близько півтори тисячі українських біженців, тоді як рік тому їх було приблизно 5 тисяч. Наразі людей поступово переселяють до інших притулків, зокрема на територію аеропорту "Темпельгоф" або до інших центрів у місті.

У міській владі пояснили, що рішення про закриття центру пов’язане зі зменшенням потоку біженців до Берліна та наміром розміщувати їх більш децентралізовано.

Водночас сам центр у "Тегелі" не припинить існування одразу. До середини 2026 року його планують переобладнати у стандартний центр прибуття біженців відповідно до норм, визначених ЄС. Очікується, що замість великих наметів тут встановлять житлові контейнери.

Оновлений комплекс зможе приймати до 2600 людей і, за планами уряду Берліна, тимчасово функціонуватиме до середини 2031 року.

Біженці шикуються в чергу за їжею в тимчасовому притулку для біженців на території колишнього аеропорту "Тегель" у Берліні, Німеччина, 9 листопада 2022 року. AP/Markus Schreiber

Паралельно на території колишнього аеропорту триває підготовка до будівництва нового міського району. Роботи розпочалися ще у 2021 році, а активний етап будівництва запланований на наступний рік.

Зокрема, у терміналі "А" планують облаштувати вищий навчальний заклад, а на території летовища створити науково-дослідний та промисловий парк Urban Tech Republic площею понад 200 гектарів, присвячений міським технологіям.

Крім того, на території колишнього аеропорту планують звести новий житловий район — "Квартал Шумахера" (Schumacher Quartier). Передбачається, що він буде соціально-екологічним та матимете понад 5 тисяч квартир, а також школи, дитячі садки, спортивні майданчики та нові ландшафтний парк.