У Відні закривають останній центр прийому українських біженців

У Відні до кінця року припинить роботу останній центр в Австрії прийому вимушених переселенців з України — Quartier Schlossberg.

Про це повідомляє ORF з посиланням на міську владу Відня.

Притулок, яким керує благодійна організація Volkshilfe, уже тривалий час працює на межі своїх можливостей. У ньому можуть розміститися понад 200 людей. За даними міської влади, центр давно був повністю заповнений.

Відень був останньою федеральною землею з власним центром прибуття для вимушених переселенців з України після закриття влітку цього року подібного закладу у Форарльберзі.

Від моменту відкриття Quartier Schlossberg надав допомогу майже 9 тисячам українців, які отримували короткострокове житло, харчування, консультації та підтримку в організації подальших кроків — реєстрації в поліції, оформленні документів чи переїзді до інших федеральних земель.

Уряд Австрії виплачував за це 190 євро одноразової допомоги на особу, проте, за даними Фонду соцдопомоги Відня, ця сума з 2022 року не індексувалася і покриває лише невелику частину фактичних витрат.

У міській владі Відня заявили, що прийом і забезпечення біженців можуть ефективно працювати лише за спільної участі всіх рівнів влади, однак "цього в цьому напрямку зроблено замало". Про заплановане закриття центру Quartier Schlossberg було поінформовано федеральне МВС Австрії, відповідальне за первинне розміщення біженців.

За даними ORF, станом на сьогодні у Відні 10 786 українців перебувають у системі базового забезпечення, а загалом в Австрії – близько 30 тисяч.