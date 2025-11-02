Росія завдала масованих ударів по Україні впродовж останнього тижня, використавши майже 1 500 ударних дронів, 1 170 керованих авіабомб та понад 70 ракет. Ціллю стали житлові будинки та енергетика.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський 2 листопада.

За його словами, були зафіксовані влучання по звичайних житлових будинках, цивільній інфраструктурі, а також "численні терористичні удари по енергетиці".

Президент подякував рятувальникам, енергетикам, медикам та всім екстреним службам, які ліквідовують наслідки атак.

"Зрозуміло, що Москва хоче нашкодити передусім нашим людям. Саме тому активно працюємо, щоб забезпечити надійну підтримку нашої енергетики цієї зими", – наголосив Зеленський.

Він додав, що Україна вже має предметні домовленості з партнерами. Внесками у Фонд підтримки енергетики або необхідним обладнанням країну підтримують США, Норвегія, Німеччина, Нідерланди, Канада, Велика Британія, Італія, Японія, Литва, Данія, Швеція, Естонія, Іспанія та Єврокомісія.

У ніч на 2 листопада Росія атакувала Україну, використавши дві балістичні ракети та 79 ударних безпілотників. Сили протиповітряної оборони (ППО) збили 67 дронів. Водночас зафіксовано влучання однієї ракети та 12 безпілотників.