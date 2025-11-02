У ніч на 2 листопада Росія атакувала Україну, використавши дві балістичні ракети та 79 ударних безпілотників. Сили протиповітряної оборони збили 67 дронів. Водночас зафіксовано влучання однієї ракети та 12 БпЛА.

Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.

За даними військових, у ніч на 2 листопада (з 19:00 1 листопада) війська РФ атакували двома балістичними ракетами "Іскандер-M", а також 79-ма ударними БпЛА. Зазначається, що близько 50 із запущених дронів були "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09:00 ранку, протиповітряною обороною було збито або подавлено 67 ворожих БпЛА на півночі, півдні та сході країни.

Водночас зафіксовано влучання однієї балістичної ракети та 12 ударних БпЛА на шести різних локаціях. Окрім цього, уламки збитих дронів впали ще на двох локаціях.

У Повітряних Силах додали, що станом на ранок атака ще триває, у повітряному просторі залишаються ворожі БпЛА, та закликали громадян дотримуватися правил безпеки.