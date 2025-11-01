На фронті протягом минулої доби відбулося 157 бойових зіткнень. Найскладніша ситуація на Покровському напрямку. За добу на війні в Україні армія РФ втратила 900 військових. Загалом, за даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 1142730 солдатів.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 1 листопада.

"Вчора противник завдав 60 авіаційних ударів, скинув 132 керовані авіаційні бомби. Крім цього, здійснив 4160 обстрілів, зокрема 108 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5404 дрони-камікадзе", — йдеться у повідомленні.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 4 райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 1 артилерійський засіб та 3 інші важливі об’єкти противника.

Яка ситуація на фронті

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 11 бойових зіткнень. Армія РФ завдала 11 авіаційних ударів, скинувши 26 керованих авіабомб, здійснила 171 обстріл, зокрема 6 — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ЗСУ відбили 5 атак в районі Вовчанська та у напрямках Вовчанських Хуторів, Дворічанського й Колодязного.

На Куп’янському напрямку вчора окупанти атакували 11 разів. Сили оборони відбивали їхні штурмові дії у районі Петропавлівки, Піщаного та в бік Новоплатонівки, Новоосинового.

На Лиманському напрямку російські війська атакували 10 разів, намагаючись вклинитися в оборону ЗСУ поблизу Торського, Карпівки, Дерилового та у бік населених пунктів Коровій Яр, Лиман.

На Слов’янському напрямку ЗСУ зупинили 11 атак противника у районах Ямполя, Дронівки, Серебрянки, Переїзного, Сіверська та Виїмки.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили 1 атаку окупантів в районі Часового Яру.

На Костянтинівському напрямку армія РФ здійснила 13 атак у районах Щербинівки, Плещіївки, Торецька та в напрямку Софіївки.

На Покровському напрямку ЗСУ зупинили 48 штурмових дій російських військ у районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Новоекономічне, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Лисівка, Новопавлівка, Покровськ, Звірове, Новоукраїнка та в бік Гришиного.

На Олександрівському напрямку противник протягом минулої доби здійснив 18 атак у районах населених пунктів Вербове, Павлівка, Вишневе, Зелений Гай, Соснівка, Вороне, Степове, Красногірське та в напрямку населених пунктів Орестопіль, Рибне, Олексіївка.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 3 атаки у районі Новомиколаївки та в напрямку Нового.

На Оріхівському напрямку відбулося 2 бойових зіткнення — противник намагався просунутися у районах Новоандріївки та Кам’янського.

На Придніпровському напрямку ЗСУ відбили 3 штурми російських підрозділів у напрямку Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

Загальні добові втрати російських військ за минулу добу склали 900 осіб. Також ЗСУ знешкодили 6 танків, 2 бойові броньовані машини, 9 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 349 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 58 одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки окупантів.