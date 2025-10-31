Перейти до основного змісту
Україна вдарила "Нептунами" по ТЕЦ та підстанції в РФ, що живили військові заводи
Юрій Свиридюк
Військово-Морські сили ЗСУ завдали ракетного удару по Орловській ТЕЦ та електричній підстанції "Новобрянська" у Росії. За даними ВМС, ці об'єкти забезпечували енергією військові підприємства регіону.

Про це повідомила пресслужба Військово-Морських Сил ЗСУ у Facebook.

Зазначається, що підрозділи ВМС завдали удару по об'єктах крилатими ракетами "Нептун".

"Обидва об’єкти забезпечували живленням військові підприємства регіону, тому виведення їх з ладу — серйозний удар по логістиці окупантів", — йдеться у повідомленні.

З початку 2025 року СБУ вразила майже 160 об'єктів нафтовидобутку та нафтопереробки в Росії. Це призвело до зупинки 37% нафтопереробних потужностей країни та дефіциту палива у 57 регіонах. Про це повідомив очільник СБУ Василь Малюк 31 жовтня.

За його словами, лише за вересень та жовтень поточного року дрони уразили 20 російських нафтових об'єктів.

