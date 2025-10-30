Більшість американців проти будівництва бальної зали в Білому домі

Більшість американців висловилися проти знесення східного крила Білого дому для будівництва бальної зали, ініційованого президентом США Дональдом Трампом.

Про це йдеться в опитуванні Ipsos на замовлення ABC News та The Washington Post.

Проти знесення адміністрацією Трампа східного крила Білого дому для будівництва бального залу висловилися 56% опитаних американців. Зокрема, 45% респондентів виступають "категорично" проти цього.

Підтримують будівництво лише 28% американців, причому 15% "категорично" виступають за знесення Східного крила заради бальної зали. Ще 16% респондентів не впевнені у своїй думці.

Підтримка будівництва бальної зали Білого дому розподіляється за партійними лініями: 62% республіканців підтримують це рішення, а 88% демократів виступають проти.

Водночас 61% незалежних виборців виступають проти знесення східного крила і будівництва бального залу, причому майже половина з них в опитуванні висловились "категорично проти" цього.

Що відомо про бальну залу в Білому домі

1 серпня 2025 року адміністрація президента США Дональда Трампа оголосила про будівництво нової бальної зали у Східному крилі Білого дому. Площа нового приміщення становитиме понад 8 тисяч квадратних метрів, і воно зможе вмістити 650 людей, що значно більше за нинішню залу на 200 гостей. Метою проєкту є можливість влаштовувати великі заходи на честь світових лідерів без встановлення тимчасових наметів на території.

Проєкт, вартістю близько 300 мільйонів доларів, фінансуватимуть особисто Дональд Трамп та інші приватні донори без залучення коштів платників податків. Роботи розпочалися у вересні 2025 року та мають завершитися "задовго до кінця терміну президента Трампа". Нова зала буде розташована на місці нинішнього Східного крила, яке звели у 1902 році та неодноразово перебудовували.

Головним архітектором обрали компанію McCrery Architects, відому класичним дизайном. Згідно з візуалізаціями, зала матиме золоті та кришталеві люстри, позолочені колони та мармурову підлогу. Керівниця апарату Білого дому Сьюзі Вайлз зазначила, що проєкт збереже історію Білого дому, "водночас створивши прекрасну бальну залу" для майбутніх адміністрацій.

22 жовтня Трамп, обговорюючи плани щодо зали, заявив, що її вартість становитиме"близько 300 мільйонів доларів". Раніше адміністрація президента оцінювала вартість проєкту у 200 мільйонів доларів.