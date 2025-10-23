Білий дім оприлюднив перелік великих компаній та приватних осіб, які зробили пожертви на будівництво нової бальної зали президента Дональда Трампа. У списку є технологічні гіганти та ті, хто також фінансував виборчу кампанію Трампа у 2024 році.

Про це повідомляє CNN із посиланням на оприлюднений Білим домом список.

Президент Трамп неодноразово заявляв, що роботи з будівництва бальної зали фінансуються приватним коштом – ним самим та донорами – і "нічого не коштуватимуть платникам податків".

22 жовтня Трамп, обговорюючи плани щодо зали, заявив, що її вартість становитиме"близько 300 мільйонів доларів". Раніше адміністрація президента оцінювала вартість проєкту у 200 мільйонів доларів.

Згідно з оприлюдненим списком, серед донорів є такі великі компанії, як Apple, Amazon, Lockheed Martin, Microsoft, Google, Coinbase, Comcast та Meta. Деякі з них фінансували передвиборчу кампанію Трампа в 2024 році.

Додатковими донорами стали співзасновники криптовалютної біржі Gemini Тайлер і Кемерон Вінклвосси, міністр торгівлі США Говард Латнік та його родина, а також родина Адельсон. У 2018 році Дональд Трамп нагородив Міріам Адельсон, яка є мегадонором Республіканської партії, Президентською медаллю Свободи.

До переліку також увійшли Altria Group, Caterpillar, Hard Rock International, HP, Palantir, Ripple, T-Mobile, Tether America та інші.

Що відомо про бальну залу в Білому домі

1 серпня 2025 року адміністрація президента США Дональда Трампа оголосила про будівництво нової бальної зали у Східному крилі Білого дому. Площа нового приміщення становитиме понад 8 тисяч квадратних метрів, і воно зможе вмістити 650 людей, що значно більше за нинішню залу на 200 гостей. Метою проєкту є можливість влаштовувати великі заходи на честь світових лідерів без встановлення тимчасових наметів на території.

Проєкт, вартістю близько 300 мільйонів доларів, фінансуватимуть особисто Дональд Трамп та інші приватні донори без залучення коштів платників податків. Роботи розпочалися у вересні 2025 року та мають завершитися "задовго до кінця терміну президента Трампа". Нова зала буде розташована на місці нинішнього Східного крила, яке звели у 1902 році та неодноразово перебудовували.

Головним архітектором обрали компанію McCrery Architects, відому класичним дизайном. Згідно з візуалізаціями, зала матиме золоті та кришталеві люстри, позолочені колони та мармурову підлогу. Керівниця апарату Білого дому Сьюзі Вайлз зазначила, що проєкт збереже історію Білого дому, "водночас створивши прекрасну бальну залу" для майбутніх адміністрацій.