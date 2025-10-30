Прокуратура проситиме про цілодобовий домашній арешт для Труханова — джерела

Прокуратура проситиме про цілодобовий домашній арешт для колишнього міського голови Одеси Геннадія Труханова, якого підозрюють у службовій недбалості, що призвела до загибелі людей під час негоди 30 вересня.

Про це повідомили джерела Суспільного.

За даними наших співрозмовників, обрання запобіжного заходу Труханову, попередньо, може відбутися 31 жовтня.

29 жовтня дев’ятьом людям, серед яких колишній мер Одеси Геннадій Труханов, його заступники та посадовці міськради, повідомили про підозру у службовій недбалості, що призвела до загибелі людей під час негоди 30 вересня.

За версією слідства, колишній мер неналежно виконував обов’язки та не забезпечив належне функціонування систем водовідведення, попри те, що Одесу роками підтоплювало. У день трагедії, 30 вересня, він не організував належне оповіщення населення та не забезпечив готовність системи цивільного захисту, що, на думку слідства, стало однією з причин масштабних підтоплень і загибелі дев’ятьох людей.

У коментарі Суспільному Геннадій Труханов заявив, що підозра стала для нього несподіванкою. За його словами, міська рада діяла безперервно, попереджала одеситів про погіршення погоди, а проблеми з дренажною системою потребують мільярдних вкладень. Він пообіцяв надати документи, які, на його думку, підтверджують роботу міських служб у день негоди.

Що відомо про припинення українського громадянства Геннадію Труханову

Першим інформацію про можливе припинення свого українського громадянства 12 жовтня оприлюднив міський голова Одеси Геннадій Труханов. Він зазначив, що це питання, за його даними, розглядатиме комісія при президентові.

Наступного дня, 13 жовтня, з’явилися повідомлення про нібито ухвалене рішення, однак офіційних документів із цього приводу мерія не отримувала. Того ж дня на сайті президента опублікували петицію з проханням припинити Труханову громадянство України — менш ніж за добу вона зібрала понад 25 тисяч підписів.

Труханов відреагував, заявивши, що готовий пройти будь-яку перевірку, зокрема й на поліграфі, щоб довести, що не має російського громадянства.

Офіційне рішення президента та докази від СБУ

Джерела Суспільного в Офісі президента підтвердили, що 14 жовтня Володимир Зеленський підписав укази про припинення громадянства України міському голові Одеси Геннадію Труханову, екснардепу Олегу Царьову та артисту балету Сергію Полуніну.

У Службі безпеки України повідомили, що рішення про припинення українського громадянства Геннадію Труханову ґрунтується на доказах, зібраних їхньою службою. За даними СБУ, посадовець має громадянство РФ і діючий закордонний паспорт країни-агресора, виданий 15 грудня 2015 року. Копії цих документів перебувають у розпорядженні спецслужби.

Реакція Геннадія Труханова

Сам же Труханов заявив, що не має російського громадянства і назвав рішення про припинення його українського громадянства "фальсифікацією". Він готує позови до судів України та Європейського суду з прав людини.

Що відомо про негоду в Одесі 30 вересня

В Одесі 30 вересня випала майже двомісячна норма опадів. Гідрометцентр Чорного та Азовського морів оголосив третій (червоний) рівень небезпеки.

Провідна синоптикиня Олена Тарнавська у коментарі Суспільному повідомила, що за добу в місті випало 94 мм опадів, з них 73 мм — у другій половині дня. Це другий показник в історії спостережень після рекорду 20 вересня 2016 року, коли зафіксували 113 мм.

Унаслідок негоди було відомо про десятьох загиблих. Серед них родина з п'ятьох людей. На трагедію відреагував президент України Володимир Зеленський. Він доручив віцепрем’єр-міністру Олексію Кулебі провести повну перевірку дій у місті, зокрема всіх обставин, які могли спричинити такі наслідки. За даними останнього, під час зливи врятували понад 380 людей. Пошукові роботи завершені, тривають аварійно-відновлювальні.

Пізніше очільник ОВА зазначив, що офіційно від стихії загинули дев’ятеро людей, а ще двоє, як показав розтин, померли з природних причин.