В Україні розпочалось виробництво великокаліберних боєприпасів на базі ліцензії, наданої чеським оборонним концерном Czechoslovak Group (CSG). Партнером у проєкті стала "Українська бронетехніка".

Про це повідомила пресслужба CSG.

Так, українська компанія отримала технологічну документацію та розробки від CSG і вже розпочала серійний випуск боєприпасів для танків і артилерійських систем калібром 105-мм, 120-мм і 155-мм. Крім ліцензії та технологічної бази CSG постачає комплектуючі, зокрема, порохові заряди, детонатори та інші ключові елементи для озброєнь.

"Ми пишаємося тим, що є однією з перших західних компаній, які успішно перенесли виробництво боєприпасів великого калібру в Україну", – заявив заступник голови ради директорів CSG Девід Чур.

Водночас речник CSG Андрій Чіртек уточнив, що концерн не володіє жодним заводом чи виробничою технологією в Україні. За його словами, усім цим керує "Українська бронетехніка" на базі наданої ліцензії.

"Наша група не визначає цінову політику чи вибір клієнтів. Ми отримуємо вигоду від проєкту через ліцензійні збори та постачання критично важливих компонентів, таких як порохові заряди та детонатори", — додав він.

Також зазначається, що початкова виробнича потужність виробництва становить 100 тисяч боєприпасів калібру 155-мм та 50 тисяч калібру 105-мм на рік. Очікується, що протягом наступних років обсяги виробництва зростуть в кілька разів.

"Ця співпраця є значним кроком до зміцнення обороноздатності України та диверсифікації джерел її постачання. Кожен вироблений боєприпас життєво важливий для оборони країни", – прокоментував гендиректор "Української бронетехніки" Владислав Бельбас.

Група компаній CSG фокусується на розробці та виробництві стратегічно важливих продуктів, систем і технологій у сфері оборони, аерокосмічної галузі, автомобільної промисловості та інших секторах. Ключові виробничі підприємства групи розташовані у США, Великій Британії, Іспанії, Італії, Німеччині, Чехії, Словаччині, Сербії, Греції та Індії.

У жовтні 2024 року "Українська бронетехніка" та CSG підписали угоди щодо співпраці про постачання комплектуючих та ліцензування виробництва боєприпасів.