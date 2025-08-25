Україні вже передали понад мільйон боєприпасів — голова МЗС Чехії

У 2025 році в межах чеської ініціативи з постачання боєприпасів Україна отримала вже понад мільйон снарядів великого калібру.

Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський під час відкриття щорічної наради чеських послів, передає РАР.

За його словами, 16 країн-учасниць ініціативи планують цього року передати Україні 1,8 млн артилерійських снарядів. Понад мільйон боєприпасів уже доставлено.

Ліпавський зазначив, що торік завдяки ініціативі Україна отримала минулого року 1,5 млн одиниць боєприпасів.

"Завдяки нашій ініціативі з постачання боєприпасів вдалося вп'ятеро зменшити перевагу російської артилерії на полі бою і сприяти утриманню української лінії фронту", — сказав чеський міністр і зазначив, що припинення цієї ініціативи було б "подарунком для Путіна".

Раніше колишній прем'єр-міністр і лідер опозиційного руху ANO Андрей Бабіш запевняв, що у разі перемоги на майбутніх парламентських виборах і приходу до влади уряд Чехії відмовитися від цієї ініціативи.

Чеська ініціатива щодо боєприпасів для України

17 лютого 2024 року президент Чехії Петр Павел оголосив на Мюнхенській конференції, що Чехія знайшла 800 000 снарядів, готових для закупівлі за межами Європейського Союзу. Політик уточнив, що боєприпаси можна доправити протягом кількох тижнів, але для цього потрібне фінансування.

20 березня міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський повідомив про отримання перших 300 тисяч боєприпасів у межах ініціативи щодо закупівлі боєприпасів за межами ЄС та передачу їх Україні.Міністерка оборони Чехії Яна Чернохова згодом сказала, що до ініціативи долучилися 18 країн, 15 із яких виділили гроші.

Вже в лютому 2025 року президент Чехії Петр Павел заявив, що чеська ініціатива із закупівлі артилерійських снарядів для України в третіх країнах дала змогу поставити щонайменше 1,6 мільйона одиниць боєприпасів.

У травні тодішній прем'єр-міністр Денис Шмигаль казав, що цього року Україна отримає від Чехії 400 тисяч артилерійських боєприпасів у межах Чеської ініціативи.