На фронті протягом минулої доби відбулося 172 бойові зіткнення. Найскладніша ситуація на Покровському напрямку. За добу на війні в Україні армія РФ втратила 960 військових. Загалом за даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 1140860 солдатів.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 30 жовтня.

"Вчора противник завдав 80 авіаційних ударів, скинувши 177 керованих авіаційних бомб . Крім цього, здійснив 4 323 обстріли, зокрема 98 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5 671 дрон-камікадзе", — йдеться у повідомленні.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 4 райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та 2 артилерійські засоби російських військ.

Яка ситуація на фронті

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 5 бойових зіткнень. Армія РФ завдала 9 авіаційних ударів, скинувши 24 керовані авіабомби, здійснила 194 обстріли, зокрема 6 — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ЗСУ відбили 5 атак поблизу населених пунктів Вовчанськ та Кам’янка.

На Куп’янському напрямку вчора окупанти атакували 15 разів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу населених пунктів Піщане, Глушківка, Степова Новоселівка та Богуславка.

На Лиманському напрямку росіяни атакували 17 разів, намагаючись вклинитися в оборону ЗСУ у районах населених пунктів Дробишеве, Торське, Зарічне, Коровій Яр, Рідкодуб, Карпівка, Ставки, Новоселівка.

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили 7 атак противника у напрямку населених пунктів Ямпіль, Серебрянка, Виїмка, Переїзне.

На Краматорському напрямку ЗСУ зупинили дві спроби підрозділів армії РФ просунутися вперед, поблизу Ступочок та в напрямку Віролюбівки.

На Костянтинівському напрямку окупанти атакували 24 рази у районах Предтечиного, Щербинівки, Плещіївки, Берестка, Русиного Яру, Софіївки та у бік Костянтинівки.

На Покровському напрямку Сили оборони відбили 55 штурмів російських військ у районах населених пунктів Шахове, Дорожнє, Никанорівка, Родинське, Звірове, Котлине, Молодецьке, Удачне, Новопавлівка, Новоекономічне, Червоний Лиман, Мирноград, Балаган, Лисівка, Покровськ, Філія, Кучерів Яр, Дачне.

На Олександрівському напрямку противник протягом минулої доби здійснив 21 атаку у районах населених пунктів Мирне, Січневе, Новоселівка, Тернове, Соснівка, Степове, Вербове, Рибне, Привілля, Новогригорівка, Вишневе, Привільне.

На Гуляйпільському напрямку ЗСУ відбили 1 атаку армії РФ у районі населеного пункту Зелений Гай.

На Оріхівському напрямку відбулося 5 бойових зіткнень — противник намагався просунутися поблизу Степового, Новоданилівки, Кам’янського та Степногірська.

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили 4 штурми російських підрозділів у напрямку Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань російського війська не виявлено.

Загальні втрати армії РФ за минулу добу склали 960 солдатів. Також ЗСУ знешкодили 2 танки, 3 бойові броньовані машини, 25 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 340 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 128 одиниць автомобільної техніки окупантів.