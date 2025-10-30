Атака РФ по Україні: Польща та союзники піднімали в повітря авіацію

У Польщі та країнах-союзниках проводили операції в повітряному просторі через масовану атаку РФ по Україні. У повітря піднімали винищувачі та літак раннього попередження.

Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі 30 жовтня.

"Було піднято чергові пари винищувачів та літак раннього попередження, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки приведено у стан найвищої готовності", – йдеться у повідомленні.

У командуванні наголосили, що ці дії "мають превентивний характер" і спрямовані на забезпечення безпеки повітряного простору Польщі, "особливо в районах, прилеглих до загрозливих територій".

Оперативне командування ЗС Польщі запевнило, що моніторить поточну ситуацію, а сили та засоби перебувають у готовності до негайної реакції.

Вночі російські військові атакували Київ та область, у Запоріжжі через нічний обстріл поранені 11 людей. Окрім того, вибухи чули й на Івано-Франківщині.

Пізно ввечері 29 жовтня армія РФ атакувала обʼєкт критичної інфраструктури в центрі Чернігова.