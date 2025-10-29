Перейти до основного змісту
У Нідерландах центристська партія перемагає на виборах — екзитпол
У Нідерландах центристська партія перемагає на виборах — екзитпол

Ольга Кацімон
Роб Єттен
Лідер нідерландської партії D66 Роб Єттен. Getty Images/ROBIN UTRECHT

У Нідерландах на дострокових парламентських виборах лідирує центристська партія D66.

Про це свідчать дані екзитполів, пише The Guardian.

За попередніми підрахунками, D66 отримує 27 місць у 150-місцевому парламенті, тоді як ультраправа Партія свободи (PVV) Геерта Вілдерса втрачає майже третину своїх мандатів — з 37 до 25.

Попередня влада розпалася після того, як Вілдерс вийшов з урядової коаліції через суперечки щодо його радикальних антиміграційних планів. Тепер жодна з великих партій не планує об’єднуватися з ним у новому уряді.

Щоб сформувати коаліцію, необхідно 76 місць, тому країну очікують тривалі переговори. Можлива коаліція може об’єднати D66, християнських демократів (CDA), лівий альянс GreenLeft/Labour (GL/PvdA) та правоцентристів з VVD.

Попри те, що кампанія була зосереджена на темах міграції, більшість виборців вважає головною проблемою житлову кризу — у країні бракує близько 400 тисяч квартир.

Аналітики вважають, що результат виборів може стати поворотним моментом для нідерландської політики, ознакою втоми від популізму та пошуку більш поміркованого курсу.

