"Власна справа": Уряд збільшує гранти для бізнесу та розширює підтримку ветеранів і молоді
Юрій Свиридюк
Свириденко
Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Кабінет міністрів України

Кабмін анонсував розширення наймасовішої грантової програми "Власна справа", яке почне діяти з 2026 року. Зміни передбачають збільшення сум грантів, запровадження нових можливостей для молоді, а також розширення підтримки для родин ветеранів та загиблих захисників.

Про це повідомила премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко 29 жовтня 2025 року.

За її словами, з 2026 року підвищуються розміри грантів:

  • до 100 тис. грн — без зобов'язання створювати робочі місця;
  • до 200 тис. грн — за створення одного робочого місця;
  • до 350 тис. грн — за створення двох робочих місць.

Також запроваджуються нові умови для окремих категорій:

  • Молодь віком 18–25 років зможе отримати до 200 тис. грн на старт бізнесу.
  • Підприємці, які успішно реалізували попередній грант, матимуть змогу отримати додатковий мікрогрант.
  • Розширено підтримку для ветеранів та їхніх родин: тепер гранти можуть отримувати також батьки та дорослі діти.
  • Сім’ї загиблих захисників зможуть отримати до 1 млн грн за умови створення нових робочих місць.

Юлія Свириденко зазначила, що грантова програма "Власна справа" є частиною політики підтримки українських виробників "Зроблено в Україні". За час її роботи понад 32 тисячі українців відкрили бізнес, що дозволило створити 46 тисяч робочих місць та залучити понад 5 млрд грн в економіку.

Як приклад, прем'єрка згадала родину ветерана Костянтина Бондаря, яка отримала грант і започаткувала равликову ферму на Київщині.

Подати заявку та дізнатись деталі програми можна через портал "Дія" або у місцевих центрах зайнятості.

