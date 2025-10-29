Кабмін анонсував розширення наймасовішої грантової програми "Власна справа", яке почне діяти з 2026 року. Зміни передбачають збільшення сум грантів, запровадження нових можливостей для молоді, а також розширення підтримки для родин ветеранів та загиблих захисників.

Про це повідомила премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко 29 жовтня 2025 року.

За її словами, з 2026 року підвищуються розміри грантів:

до 100 тис. грн — без зобов'язання створювати робочі місця;

— без зобов'язання створювати робочі місця; до 200 тис. грн — за створення одного робочого місця;

— за створення одного робочого місця; до 350 тис. грн — за створення двох робочих місць.

Також запроваджуються нові умови для окремих категорій:

Молодь віком 18–25 років зможе отримати до 200 тис. грн на старт бізнесу.

віком 18–25 років зможе отримати до 200 тис. грн на старт бізнесу. Підприємці , які успішно реалізували попередній грант, матимуть змогу отримати додатковий мікрогрант.

, які успішно реалізували попередній грант, матимуть змогу отримати додатковий мікрогрант. Розширено підтримку для ветеранів та їхніх родин: тепер гранти можуть отримувати також батьки та дорослі діти.

та їхніх родин: тепер гранти можуть отримувати також батьки та дорослі діти. Сім’ї загиблих захисників зможуть отримати до 1 млн грн за умови створення нових робочих місць.

Юлія Свириденко зазначила, що грантова програма "Власна справа" є частиною політики підтримки українських виробників "Зроблено в Україні". За час її роботи понад 32 тисячі українців відкрили бізнес, що дозволило створити 46 тисяч робочих місць та залучити понад 5 млрд грн в економіку.

Як приклад, прем'єрка згадала родину ветерана Костянтина Бондаря, яка отримала грант і започаткувала равликову ферму на Київщині.

Подати заявку та дізнатись деталі програми можна через портал "Дія" або у місцевих центрах зайнятості.