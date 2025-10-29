Україна голосувала проти зняття ембарго США з Куби в ООН

Генеральна асамблея ООН розглянула щорічну резолюцію щодо зняття ембарго США з Куби. Україна вперше проголосувала проти зняття ембарго.

Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

Серед причин рішення України проголосувати проти Андрій Єрмак назвав:

громадяни Куби беруть участь у війні, яку розпочала РФ проти України, на стороні Росії як найманці;

Росія використовує Кубу для обходу санкцій.

"Це не про кубинський народ — це про протидію авторитарній експансії. Кубинський режим має змінити свою руйнівну політику", — написав Андрій Єрмак.

Всього 7 країн проголосували проти зняття ембарго з Куби. Це США, Україна, Аргентина, Угорщина, Ізраїль, Парагвай та Північна Македонія. 165 країн проголосували за резолюцію про зняття ембарго, 12 — утримались.

Раніше стало відомо, що до п'яти тисяч кубинців воюють на боці Росії проти України. Про це повідомляли в адміністрації президента США Трампа.