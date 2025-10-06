Reuters: у США заявили, що до 5 тисяч кубинців воюють в Україні на боці РФ

У адміністрації президента США Дональда Трампа заявили, що наразі до п'яти тисяч кубинців воюють на боці Росії проти України.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що адміністрація США мобілізує своїх дипломатів, аби переконати інші країни не підтримувати резолюцію ООН із закликом Вашингтона зняти багаторічне ембарго проти Куби. Зокрема, дипломатам доручено поширювати інформацію про підтримку кубинською владою війни РФ проти України.

У внутрішній телеграмі Держдепу від 2 жовтня, надісланій десяткам американських посольств, дипломатам доручили закликати уряди "протистояти резолюції ООН", яку щороку ухвалює Генасамблея ООН.

За інформацією агентства, з моменту повернення на посаду президента Трамп удвічі посилив санкційний тиск на Кубу: вніс країну до списку держав-спонсорів тероризму, ввів жорсткіші фінансові та туристичні обмеження та запровадив санкції проти іноземців, які співпрацюють із кубинськими медиками.

У документі Держдепу зазначається, що резолюція ООН "помилково" звинувачує США у проблемах Куби, які насправді виникли через "корупцію та некомпетентність" кубинського режиму. Кампанія спрямована на те, щоб "продемонструвати опозицію адміністрації, значно зменшивши кількість голосів "за".

"Голоси "проти" є кращими, але утримання або неучасть у голосуванні також корисні", — зазначається в документі, де підкреслюється, що Вашингтон потребує "союзників і однодумців" у цьому питанні.

Уряд Куби звинувачує санкції США у "найважчій за останні десятиліття виснажливій кризі", що проявляється дефіцитом основних товарів, зруйнованою інфраструктурою та високою інфляцією. У відповідь Держдеп заявив, що Куба використовує щорічну резолюцію ООН, щоб "вдавати із себе жертву, і не заслуговує на підтримку демократичних союзників США", пише Reuters.

"Адміністрація Трампа не залишатиметься осторонь і не підтримуватиме нелегітимний режим, який підриває наші національні інтереси безпеки у регіоні", — сказав представник Держдепу.

У документі також наведено близько 20 тез, які звинувачують Кубу в "марнотратстві своїх обмежених ресурсів", порушенні прав людини та створенні загроз міжнародному миру. Зокрема, один із пунктів стверджує, що Гавана та президент країни Мігель Діас-Канель активно підтримують війну Росії проти України.

"Після Північної Кореї, Куба є найбільшим постачальником іноземних військових для російської агресії, за оцінками від 1000 до 5000 кубинців воюють в Україні", — зазначається у телеграмі.

Прессекретар Держдепу відмовився розкривати додаткові подробиці про кубинських військових, але підтвердив, що США знає про їхню участь у бойових діях на боці Росії.

"Кубинський режим не зміг захистити своїх громадян від використання їх як пішаків у російсько-українській війні", — сказав посадовець.

Раніше редакція Суспільне Крим дізналася, що найманці з Куби, низки африканських країн та інших держав-прибічниць Росії проходять військову підготовку в окупованому Криму, щоб далі воювати проти України. В Головному управлінні розвідки Міноборони України зазначають, що російські спецслужби їздять світом, аби вербувати іноземців.

За даними Кримськотатарського ресурсного центру, 2023 року в Криму провели щонайменше 124 навчання – утричі більше, ніж за попередні три роки.