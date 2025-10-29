Без опадів, а подекуди до +18: прогноз від Діденко на 30 жовтня

У четвер, 30 жовтня, в Україні буде тепла та сонячна погода. Температура повітря вдень коливатиметься від +12 до +16 градусів, а на півдні та заході місцями прогріється до +18.

Про це у своєму прогнозі повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

На Сумщині, Харківщині та Полтавщині буде трохи прохолодніше, вдень очікується +10+13 градусів. На сході та заході можливі короткочасні дощі.

У Києві завтра без опадів, вдень стовпчик термометра підніметься до +14 градусів.

"Словом, четвер виявиться хоч якоюсь приємною компенсацією за відсутність класичного бабиного літа. Завтра — ідеальний осінній синоптичний день", — додала синоптикиня.