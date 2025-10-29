В Україні зростає споживання електроенергії. У кількох регіонах України сьогодні з 08:00 до 22:00 вимушено запроваджені графіки погодинних відключень.

Про це повідомляє Укренерго.

"Через складну ситуацію в енергосистемі, зумовлену наслідками попередніх російських обстрілів, у кількох регіонах України сьогодні з 08:00 до 22:00 вимушено запроваджені графіки погодинних відключень обсягом від 0,5 до 1,5 черги", — йдеться у повідомленні.

Крім того, у тих регіонах, де діють графіки погодинних вимкнень, у період із 07:00 до 22:00 застосовуються графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Внаслідок російських ударів по енергооб’єктах на ранок є знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях. Аварійно-відновлювальні роботи тривають усіх регіонах, що постраждали від обстрілів.

У компанії зазначили, що споживання електроенергії залишається високим та демонструє тенденцію до зростання.

"Сьогодні, 29 жовтня, станом на 6:30, воно було на 2,4% вищим, ніж в той самий час попереднього дня. Причина – хмарна погода в більшості областей, що зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій, а також зниження температури повітря у частині регіонів", — пояснили в Укренерго.

Споживачів закликають до ощадливого енергоспоживання й обмеження користування потужними електроприладами до 22:00.