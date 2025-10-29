У Бразилії пройшли рейди проти злочинної групи, 64 людини загинули

Щонайменше 64 людини загинули під час поліцейських рейдів у бразильському Ріо-де-Жанейро. Поліція провела спецоперацію проти злочинного угруповання Comando Vermelho, яке займається зокрема наркоторгівлею.

Про це інформують Reuters, CNN Brasil та бразильське видання O Globo.

Заходи під назвою "Операція стримування" проводять з ініціативи уряду штату, аби поборотися з територіальним розширенням Comando Vermelho та затримати лідерів угруповання, які діють у Ріо та інших штатах.

28 жовтня через рейди загинули щонайменше 64 людини. За даними державних силових структур, серед них 60 злочинців, двоє цивільних поліцейських і двоє військових поліцейських. Крім того, троє людей поранені: мешканка, що перебувала в спортзалі, поліціянт та співробітник Департаменту боротьби з наркотиками. Їх ушпиталили.

Як стверджує губернатор Ріо-де-Жанейро Клаудіо Кастро, це найбільша операція в історії штату.

"Ми твердо стоїмо на позиції проти наркотероризму", – написав Кастро. За його словами, в операції брали участь 2500 співробітників служби безпеки.

Поліцейські мають реалізувати 100 ордерів на арешт членів Comando Vermelho — серед них 30 людей з інших штатів. Серед уже заарештованих 81 фігурантів є підозрюваний, якого ідентифікували як фінансового оператора Едгара Алвеса де Андраде, одного з лідерів Comando Vermelho.

Поліція також вилучила 10 гвинтівок, пістолет, 3 мобільні телефони та 9 мотоциклів.

А як додає O Globo, під час виконання ордерів було вилучено 28 мобільних телефонів, 6 автомобілів, дві карткові машини, два ноутбуки, 6 флешок, 4 радіостанції, гідравлічний прес, вогнепальну зброю, макет зброї, а також марихуану, кокаїн і 3077 реалів готівкою (приблизно 574 долари). Також вилучили чотирьох птахів, які утримувалися в неволі з порушенням законодавства.

Наступного тижня в бразильському Ріо-де Жанейро відбудеться глобальний саміт C40, присвячений боротьбі зі зміною клімату.