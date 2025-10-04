Бразильська поліція викрила групу шахраїв, які використовували в Instagram рекламу з підробленими відео супермоделі Жизель Бундхен та інших знаменитостей. За даними слідства, аферисти заробили мільйони доларів на онлайн-шахрайстві.

Про це пише Reuters.

На цьому тижні правоохоронці заарештували чотирьох підозрюваних і заморозили активи в п’яти штатах. Федеральне агентство з протидії відмиванню коштів виявило підозрілі транзакції на понад 20 млн реалів (3,9 млн доларів).

Розслідування, яке розпочалося в серпні 2024 року, стало одним із перших випадків у Бразилії, коли влада намагається протидіяти використанню штучного інтелекту для створення підроблених відео з відомими особами з метою шахрайства.

Одна з рекламних кампаній показувала нібито Жизель Бундхен, яка просуває косметичний продукт, інша — обіцяла безкоштовні валізи, за які покупці мали сплатити "доставку", але товар так і не надходив.

"Ми встановили, що злочинна група проводила низку інших афер, використовуючи дипфейки інших знаменитостей і фальшиві платформи для ставок", — повідомив глава кіберполіції штату Ріу-Гранді-ду-Сул Ейберт Морейра Нету.

Meta, власник Instagram, заявила, що її політика забороняє рекламу, яка "оманливо використовує публічних осіб для обману користувачів", і компанія видаляє такі оголошення, коли їх виявляє.

Представники Жизель Бундхен закликали користувачів бути обережними, перевіряти пропозиції через офіційні канали брендів чи знаменитостей і повідомляти владу про підозрілі випадки.

За словами слідчих, більшість жертв втрачали невеликі суми — зазвичай менше 100 реалів (близько $19) — і не повідомляли про злочини. Це, за їхніми словами, створювало "статистичний імунітет" для шахраїв, які працювали у великих масштабах без страху покарання.

Поліція розслідує справу за статтями про відмивання грошей і онлайн-шахрайство.